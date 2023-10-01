بدء الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز بالدقهلية

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بدء فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد "طاعون المجترات الصغيرة"، بداية من اليوم الأحد، ولمدة شهر.



وقال المحافظ- في بيان، اليوم- إن الدولة تعمل على تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات، وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة، موجها بتضافر جهود كافة الأجهزة وتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الأغنام والماعز بالتحصين للحفاظ عليها من الأمراض.



من جانبه.. أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة الدكتور السيد حسانين أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأغنام والماعز (فقط) بمراكز والمدن والقرى والأسواق والكمائن الحدودية.



وأضاف أن مديرية الطب البيطري تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.



من ناحية أخرى.. استقبل المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وفدا من جهة التحقق المستقلة (IVA)؛ لمراجعة مؤشرات أداء الشركة ومدى تحقيقها للنسب المستهدفة في مختلف المجالات التشغيلية والمالية والتعاقدية والمجتمعية الخاصة ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP) القائم على النتائج (P for R) والممول من البنك الدولي.



وذكرت الشركة- في بيان، اليوم- أنه تم عقد اجتماع مع إدارة التعاون الدولي بالشركة ورؤساء القطاعات ومديري العموم بالإدارات المعنية ووفد من وحدة إدارة البرنامج بوزارة الإسكان (PMU)؛ لمناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بخطة تحسين الأداء ومدى تقدمها وتحقيق النسب المستهدفة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، التي نجحت الشركة في تحقيقه فعليا في جميع المؤشرات، وهو ما أشادت به جهة التحقق المستقلة.



وأفادت بأن الوفد تفقد المعمل المركزي للصرف الصحي؛ لمراجعة مطابقة السجلات البيئية للمحطات ومواءمتها للاشتراطات البيئية والصحية، وزار الفريق المجتمعي الخط الساخن (125) بالشركة؛ لمراجعة دورة الشكاوى من الاستقبال وحتى إنهاء الشكوى والرد على العملاء، كما تم الفحص العشوائي لشكاوى الصرف الصحي المتنوعة والشكاوى المرتبطة بتنفيذ المشروعات وزيارة عدد من الإدارات المستقبلة لطلبات وشكاوى المواطنين.

