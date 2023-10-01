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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية: قطاع السياحة شهد نموا كبيرا على مدار 9 سنوات

محمد فائق عضو مجلس
محمد فائق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية

صرح محمد فايق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والخبير السياحي، ان قطاع السياحة في مصر يشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، على مدار 9 سنوات، بإعتباره أحد القطاعات الإقتصادية المهمة.

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حيث أشار محمد فايق، في تصريحات صحفية، قبل قليل، إلى أن الدولة عملت على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.

 

وأشار محمد فايق، إلي أن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، يتفق مع أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، فهو خطوة مهمة في مسار تحسين مناخ الإستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية وإتحادها في صناعة السياحة ليكون دورها فعالا في الصناعة.

 

كما لفت محمد فايق عضو تجارية الإسماعيلية، إلي أهمية  القرار الذي إتخذته الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بشأن منح تيسيرات لدخول مصر، واحدا من القرارات المهمة، لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول، شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول منطقة "شنجن" أو اليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا على جوازات سفرهم، على أن تكون سارية ومستخدمة من قبل، علاوة على زيادة عدد الجنسيات التي تستطيع الحصول على التأشيرة الاضطرارية أو الإلكترونية إلى 78 جنسية، ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى مواني ومطارات محافظة جنوب سيناء.

 

واختتم محمد فايق، لافتا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة.

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