واشنطن تدين الهجوم الإرهابي على مديرية الأمن في تركيا

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الفاشل الذي استهدف مديرية الأمن التركية التابعة لوزارة الداخلية، وأدى إلى إصابة شرطيين من عناصر الأمن التركي.

وقالت السفارة الأمريكية في أنقرة: ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي".

ووقع هجوم إرهابي صباح اليوم، الأحد، وكان يستهدف مقر وزارة الداخلية التركية، حيث نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف يرلي أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.