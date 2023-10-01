"دور المرأة في الاستقرار والأمان المجتمعي".. ندوة تثقيفية بالمجلس القومي

نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة ندوة تثقيفية بعنوان "دور المرأة في الاستقرار والأمان المجتمعي"، استهدفت مديري وحدات مناهضة العنف بالجامعات ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات وعضوات وأعضاء فرعي القاهرة والجيزة، وذلك بمقر المجلس.



واستعرضت مقررة لجنة التدريب بالمجلس الدكتورة نسرين البغدادي - بحسب بيان المجلس القومي للمرأة، اليوم /الأحد/ - تاريخ نضال المرأة المصرية عبر التاريخ، فيما عرض عضو اللجنة المستشار أيمن نبيل الاستحقاقات الدستورية والقانونية للمرأة.



ومن جهتها، تحدثت عضوة اللجنة الدكتورة أريج زهران عن أهمية الثقاقة وعلاقتها ودورها المهم والمؤثر بالمشاركة المجتمعية للمرأة، فيما قامت عضوة اللجنة الدكتورة حنان أبوسكين بتوضيح أهمية مشاركة المرأة في تحقيق الاستقرار المجتمعي، بما يحقق الاستقرار للأسرة المصرية.



وعرض مديرو وحدات مناهضة العنف بالجامعات إنجازات الوحدات والمبادرات التي قامت بها كل جامعة، فيما يتعلق بمناهضة العنف في الجامعات.