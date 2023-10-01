الإسكان: معدل الفقد في الأراضي الزراعية كان 17 ألف فدان سنويا قبل 2014

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن معدل الفقد في الأراضي الزراعية كان 17 ألف فدان سنويا قبل 2014 ولو كنا استمرينا على نفس المنوال كنا سنفقد ١٥٠ ألف فدان.

وقال وزير الإسكان، إن مشروعات التنمية العمرانية هي مشروعات اقتصادية في المقام الأول، مشيرا إلى أن إجمالي الطلبات التي طانت تقدم لهيئة المجتمعات العمرانية في عام 2014 كانت لا تجاوز 500 طلب.

وقال عاصم الجزار، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تلقينا أكثر من 5 آلاف طلب على الوحدات السكنية، خلال هذا العام، مؤكدا أن تلك الوحدات السكنية تقع على مساحة 80 ألف فدان.



ولفت إلي أنه تم تنفيذ 24 مدينة جديد، تستوعب 32 مليون نسمة، وتستوعب جميع المواطنين في جميع المحافظات، وأن هناك 24 مدينة خطط لـ البدء في تنفيذها.

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

