عقب الهجوم الإرهابي.. الرئيس التركي يصل إلى مقر البرلمان

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى مقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الفاشل الذي تعرضت له مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية.

وصباح اليوم، وقع هجوم إرهابي أمام مقر وزارة الداخلية التركية، حيث نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف يرلي أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.