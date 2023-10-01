وزير الإسكان: 2 مليون وحدة شاغرة في مصر نعمل على تحقيق الاستفادة منها

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة في مصر نعمل على تحقيق الاستفادة منها، وأنه «بعد 2014، تم وضع سياسات متزامنة للعمران الجديد في خلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية، والنمو العمراني هنا نموا اقتصادي ومدن جيل رابع ورفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة».

وأضاف خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس السيسي، أنه كان هناك إطار عمل لتطوير ورفع كفاءة البنية العمرانية لوضع ضوابط والتحكم والنمو العمراني غير المخطط للعمران القائم.

وتابع، أنه تم إنشاء 24 مدينة جديدة لتستوعب 32 مليون نسمة موزعين توزيعا جغرافيا متكافئ على نطاقات الجمهورية المختلفة سواء الوجه القبلي أو إقليم القاهرة أو إقليم السويس وقناة السويس وسيناء، أو الوجه البحري، يأتي ذلك فضلا عن 14 مدينة مخطط البدء في تنفيذها، كما أن الـ24 مدينة تخرج خارج الإطار المعمور لكي تضاعفه.