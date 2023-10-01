الجزار: الدولة غيرت تعاملها مع مياه الصرف من التخلص الآمن لإعادة الاستخدام|فيديو

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أنه تم تغيير سياسة الدولة في التعامل مع الصرف الصحي، وذلك من التخلص الآمن لإعادة الاستغلال وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال عاصم الجزار، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه خلال 2014 كان لدينا 36 محطة تحلية للمياه بطاقة لا تتجاوز 84 ألف متر مكعب يومي، أما الآن لدينا 99 محطة ولها قدرة على إنتاج أكثر من مليون متر مكعب يومي.

وتابع وزير الإسكان، أنه تم إطلاق استراتيجية التحلية التي تم وضعها وصدق عليها الرئيس السيسي، من اجل انتاج 9 ملايين متر مكعب في اليوم، بحلول عام 2050.

2 تريليون جنيه

وأشار عاصم الجزار إلى أن إجمالي الإستثمارات التي تمت في مجال المرافق تجاوز 2 تريليون جنيه.