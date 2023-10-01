300 ألف وحدة سكنية.. الجزار: قضينا على ظاهرة المناطق العشوائية وسكان المقابر

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان: “تم القضاء 357 منطقة غير أمنة كما الانتهاءمن ظاهرة المناطق العشوائية وسكان المقابر من خلال بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية”.



وأعلن وزير الإسكان، موعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم، قائلًا: “خريطة التنمية العمرانية بتوجيهات فخامة الرئيس لأول مرة تصل إلى مناطق لم تتطالها لا مخططات تنمية ولا مشروعات على الأرض.. وده مشروع التجلي الأعظم والذي نتشرف بافتتاحه في أول 2024 والذي وصلت تكلفته لـ 10 مليارات جنيه”.



وانطلق يوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.