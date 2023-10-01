عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

يعيش نادي ريال مدريد حالة من التوتر بسبب نجم دفاع الفريق، ناتشو فيرنانديز، بعد واقعة طرده في مباراة الفريق التي أقيمت أمس، السبت، أمام نظيره جيرونا، والتي انتهت لصالح الميرنجي بثلاثية نظيفة.

ريال مدريد

خطاء ناتشو فيرنانديز

وفي اللحظات الأخيرة وقبل نهاية المباراة التي فاز بها ريال مدريد (3-0)، أمس السبت، على جيرونا في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، ارتكب ناتشو فيرنانديز خطأ عنيفا ضد بورتو لاعب جيرونا، حصل على إثره على البطاقة الحمراء، ليلعب الملكي منقوصًا في نهاية اللقاء.

وبسبب تلك الإصابة القوية، لم يتمكن لاعب جيرونا من استكمال اللقاء، ونقل إلى المستشفى على الفور.

عقوبة ناتشو

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، إذا تم تأكيد تعرض بورتو لإصابة خطيرة، فإن عقوبة ناتشو قد تتغير وتصبح أكثر قسوة.

ويترقب الريال موقف لاعب جيرونا، ما يعرضه لصدمة في حال ثبتت خطورة الإصابة؛ حيث يصبح فيرنانديز، مهددا بالإيقاف لمدة 12 مباراة في الدوري الإسباني.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن عقوبة اللعب العنيف الذي يؤدي إلى إصابة، في اللائحة، هي الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة.

ترتيب ريال مدريد بالدوري الاسباني

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الترتيب في جدول الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة على برشلونة صاحب الوصافة.

أولى صفقات ريال مدريد

طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إدارة النادي الملكي بالتعاقد مع نجم إنتر ميلان، خلال الفترة المقبلة.

مدرب ريال مدريد

وذكرت شبكة "ديفينسا سينترال"، الإسبانية، أن الإيطالي فيدريكو ديماركو، ظهير أيسر إنتر ميلان، يحظى بإعجاب كارلو أنشيلوتي، الذي يعتبره واحدا من أفضل الأظهرة في العالم في الفترة الحالية، خاصة بعدما ساهم بقوة في تأهل إنتر ميلان لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة ريال مدريد توجه اهتمامها صوب ظهير آخر هو الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ.

ويعاني ريال مدريد في مركز الظهير بسبب تكرار إصابات الفرنسي فيرلاند ميندي الذي تشير التقارير الصحية إلى اقتراب رحيله عن صفوف المارينجي.

وأوضحت أن أنشيلوتي يفضل ظهير إنتر على لاعب البايرن.

وتدرج فيديريكو ديماركو في أكاديمية الإنتر في مرحلة الشباب قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2015 ويمتد تعاقده مع النيراتزورى حتى صيف 2026.