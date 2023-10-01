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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال افتتاح دورته التشريعية.. رئيس البرلمان التركي: توقيت هجوم أنقرة ليس عبثيًا

رئيس البرلمان التركي
رئيس البرلمان التركي

افتتح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الأحد، الدورة التشريعية الجديدة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك عقب الهجوم الإرهابي على أنقرة.

وأكد قورتولموش أن اختيار الإرهابيين تنفيذ هجومهم في هذا التوقيت ليس عبثيًا، متعهدًا بمواصلة محاربتهم

وأشار "متفائلون بمستقبل تركيا رغم اختلاف توجهاتنا السياسية وسنقف بالمرصاد لمن يزرع بذور الفتنة".

وشن مجهولان، اليوم الأحد، هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان الذي كان منتظراً حضور الرئيس رجب طيب أردوغان جلسته الافتتاحية ظهراً.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الوزارة، ونفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

هجوم أنقرة 

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

رئيس البرلمان التركي الدورة التشريعية الجديدة أردوغان الهجوم الإرهابي على أنقرة أنقرة البرلمان التركي

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