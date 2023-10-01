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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير: 620 كم قضبان سكة حديد اتسرقوا في أحداث2011.. والسيسي يعقب.. شاهد

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم إنشاء خطوط جديدة بجانب تطوير ورفع كفاءة الموجود بالفعل، متابعًا أنه تم عمل خطوط جديدة وصلت تكلفتها لـ 70 مليار جنيه.

وأضاف “الوزير” خلال كلمته اليوم في ثاني أيام مؤتمر" حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي"، : “ ٦٢٠ كيلو سكة حديد اتسرقوا في أحداث ٢٠١١”، والرئيس السيسي رد متسائلًا:  دول بس اللي اتسرقوا؟”.

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وانطلق المؤتمر يوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

كامل الوزير وزير النقل حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن عبد الفتاح السيسي

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