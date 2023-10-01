بعد تأهل الزمالك.. عماد البناني يكشف عن أزمة كبري تضرب الفريق بسبب الانتخابات

تحدث الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن الفوز على ارتا سولار أمس في الكونفدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال البناني في تصريحات إذاعية عبر برنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "اللجنة الثلاثية حتى الآن تؤدي دورها تجاه فريق كرة القدم على أكمل وجه".

وتابع: "بعد مباراة الدوري الماضية أمام المقاولون العرب تقدمنا بشكوى وطالبنا بالحصول على حق النادي بعد الظلم التحكيمي الذي حدث، وصرفنا جزء كبير من المستحقات المتأخرة للاعبين".

وأضاف: "قبل مباراة أرتا سولار طلبنا الحصول على 50 ألف مشجع ونجحنا في الحصول على موافقة بحضور 30 ألف، أشكر الجماهير التي حضرت مباراة الأمس، لم يحدث أن ظهر جمهور بمنظر مشرف مثلما ظهر جمهور الزمالك في لقاء أرتا سولار".

وواصل "لاعبو نادي الزمالك قاتلوا ببسالة ورجولة في مباراة أرتا سولار حتى الدقيقة الأخيرة ونجحوا في تحقيق الفوز، ونستعد حاليا للمباراة المقبلة".

وأضاف: اللجنة الثلاثية قامت بعمل استديو خاص لكل مرشح في انتخابات الزمالك عبر شاشة قناة النادي مجانًا من أجل أن يعرض كل مرشح رؤيته ووجهة نظره للجماهير وأعضاء الجمعية العمومية".

وأختتم البناني تصريحاته بالقول: حاليا نعمل على تجهيز ملعب بديل لتدريبات فريق الكرة من أجل تجهيز ملعب النادي لاستضافة انتخابات الزمالك، الأقرب هو ملعب نادي دريم في مدينة السادس من أكتوبر".