وزير النقل: لن نستورد أي وحدة متحركة بحلول عام 2024 |فيديو

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن التطوير الصناعي، نعمل على تنفيذه على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن هناك مصنع “سيماف” والذي يعمل على تجميع قطارات المترو الواردة من كوريا، إضافة إلى عربات نقل بضائع.

وقال كامل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك 6 مصانع لإنتاج “فلنكات” القطارات، إضافة إلى مصانع لإنتاج قطع الغيار اللازمة للسكك الحديدية.

سيكون من أجل التصدير

وتابع وزير النقل، أنه لا نستورد أي أتوبيس من الخارج، مؤكدا أنه لن نتعاقد على أي وحدة متحركة من خارج مصر، بحلول عام 2024 ومعظم إنتاجنا سيكون من أجل التصدير.