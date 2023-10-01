الأهلي يهزم دجلة العراقي 92-77 في افتتاح مشواره بالبطولة العربية للسلة

حقق فريق الأهلي، فوزا مستحقا على دجلة الجامعة العراقي بنتيجة 92/77،في مستهل مشواره بالبطولة العربية للأندية لكرة السلة، المقامة في قطر.

الأهلي يفوز على دجلة العراقي 92-77 في افتتاح مشواره بالبطولة العربية للسلة

وجاءت نتائج فترات المباراة كالتالي

الفترة الأولى: الأهلي 27 - 23 دجلة العراقي

الفترة الثانية: الأهلي 55 - 45 دجلة العراقي

الفترة الثالثة: لأهلي 75 - 63 دجلة العراقي

الفترة الرابعة: الأهلي 92- 77 دجلة العراقي

ويستعد فريق الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام الاتحاد الليبي، والمقررة غدًا الإثنين.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة في البطولة، وتضم كلًا من مجد طنجة المغربي، دجلة العراقي ، الاتحاد الليبي، بيروت اللبناني.