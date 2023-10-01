أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في بطولة السوبر الجديدة

أعلن اللاعب أحمد حسن عن مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في بطولة السوبر الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر بالأهلي: قرار المشاركة في بطولة السوبر الجديدة بيد مارسيل كولر".

أكد عادل طعيمة نجم الأهلي السابق أن ما يميز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سياسة التدوير.

قال عادل طعيمة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما يميز كولر مع الأهلي أنه لا يوجد أي لاعب احتياطي معه"

وأضاف: "كولر يستغل تلك الفترة من أجل دخول جميع اللاعبين في حالة انسجام".

واختتم: "مستوى الأهلي هذا الموسم سيكون أفضل من الموسم الماضي".

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.