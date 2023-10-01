وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سمبل للمرة الأولى

أدلى كامل الوزير وزير النقل، بعدد من التصريحات الهامة اليوم ،جاء على رأسها أنه من المقرر أن يصل القطار الكهربائي السريع لأبو سمبل للمرة الأولى .

وأكد الفريق كامل الوزير أنه لدينا قطارات إضافية للعمل، مشيرا إلى أن هناك “مونوريل شرق النيل" سيعمل في شهر نوفمبر القادم بشكل تجريبي، وسيعمل يشكل كامل في أبريل 2024.

وقال كامل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه معمل على وجود تجمع عمراني في المدن الجديدة، مع وجود وسائل المواصلات الهامة التي تعمل على ربط المدن.