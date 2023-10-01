مجمع الإسماعيلية الطبي.. أول مركز تميز للحد من مقاومة مضادات الميكروبات| تفاصيل

استقبل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، اليوم، وفدا من كبار الأطباء والخبراء في الميكروبيولوجيا والرعاية المركزة، يأتي ذلك في ضوء توصيات المؤتمر السنوي الثاني للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية الذي تم خلاله إعلان مجمع الإسماعيلية الطبي أول مركز تميز للحد من مقاومة مضادات الميكروبات بالمستشفيات بمحافظات التأمين الصحي الشامل، للمساعدة في الحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات (AMR).



وقالت الهيئة - في بيان - إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين هيئة الرعاية الصحية وشركة فايزر للأدوية وتهدف إلى الاطلاع على آخر التطورات في مجال مقاومة مضادات الميكروبات وخطة العمل المستقبلية لمجمع الإسماعيلية الطبي خلال الأشهر القادمة.



وأوضح الدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، أن مقاومة مضادات الميكروبات يعد تحديًا كبيرًا يهدد كفاءة عمل المستشفيات والصحة عالميًا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص في مجال البحث والتطوير للارتقاء الدائم بجودة الآداء في المستشفيات، خاصة في وحدات الرعاية المركزة، ووضع مؤشرات واضحة ومقاييس مرجعية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات.



ولفت إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي هو أحد النقاط المضيئة بمبادرة هيئة الرعاية الصحية "المراكز المتميزة للاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات ومكافحة العدوى" حيث سيسهم المجمع الطبي في وضع البروتوكولات الاسترشادية لمحاربة مقاومة مضادات الميكروبات بكافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.



وأشار الدكتور المدير الطبي الإقليمي لشركة فايزر عصام النجار، إلى أنه من خلال التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وكافة الشركاء والمؤسسات المعنية بالقطاع الصحي نسعى أن يكون مركز الإسماعيلية لمقاومة مضادات الميكروبات بمثابة مركز تميز مرجعي للدراسات ووضع الخطط اللازمة بوحدات الرعاية الصحية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات، وكذلك زيادة الوعي المجتمعي بتلك القضية الصحية والتي تتسبب سنويًا في وفاة ملايين البشر بمختلف دول العالم.



وضم الوفد كبار الأطباء والخبراء في هذا المجال، وهم الدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد مختار أستاذ التخدير والرعاية الحرجة ورئيس الجمعية المصرية لمضادات الميكروبات، والدكتورة أماني الخولي أستاذة الباثولوچيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة.



يذكر أن الزيارة تأتي ضمن توصيات المؤتمر السنوي الثاني للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بضرورة إجراء الدراسات ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية بالمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة لمقاومة مضادات الميكروبات، مما يسهم في تعزيز ريادة هيئة الرعاية الصحية بإمكاناتها الخدمية وجودة الرعاية الصحية، ووضعها على خارطة البحث العلمي للرعاية الصحية والأنظمة الصحية العالمية.



ويأتي ذلك في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز مستوى الرعاية الصحية وتطوير المعرفة والممارسات الحديثة في مجال استخدام مضادات الميكروبات ومكافحة العدوى من خلال تبادل المعرفة والتجارب وتعزيز التعاون بين الخبراء، وبما يسمح بالتعرف على أحدث الابتكارات والأبحاث، وذلك وصولًا لتحقيق تقدم كبير في تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.