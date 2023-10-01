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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هيئة الكتاب تفتتح معرضا جديدا في بانوراما حرب أكتوبر

 افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، اليوم الأحد، معرض جديد للكتاب في بانوراما حرب أكتوبر، بصلاح سالم، وجاء ذلك ضمن خطة الهيئة في إقامة معارض للكتب على مدار العام بالقاهرة والمحافظات، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وتوفير الكتاب للقارئ بأسعار رمزية.

 

وتقديم الهيئة في المعرض، مجموعة متنوعة من إصداراتها المختلفة في كافة السلاسل التي تصدر عنها، فضلا عن مجموعة من الإصدارات التي تناولت حرب أكتوبر المجيدة.

 

ومن بين الإصدارات التي تشارك بها الهيئة في المعرض: أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب، مقاتل على جبهة الخوفن بورسعيد بطولة جيش، حكاية بطل، أغلى الرجال شهداء أكتوبر 1973، بطولات وراء الستار، أسد جبل الحلال، ى عائد إلى سيناء، مصطفى دبابة، المنسي صديقي، صراعات الحرب الباردة في أفريقيا غينيا كوناكري، المؤسسة العسرية المصرية في عصر الإمبراطورية، حرب الاستنزاف، وثائق حرب أكتوبر، وأبطال الطيران في معركة رمضان، وحائط الصواريخ في أكتوبر 1973.

 

كما تشارك الهيئة بموسوعة المضللون بأجزائه الـ5، وموسوعة القتلة بأجزائه الـ5، والفلسفة في مصر، والسياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه مصر، وحكاية الولاد والأرض بأجزائه الـ 4، وسيلفي مع شهيد، وطيار الرئيس، ومذكرات مصطفى النحاس، والسد العالي إحدى المعجزات، والسد العالي حاضرة، وعبقرية قدماء المصريين، والندوة الاستراتيجية حرب أكتوبر، والأعمدة السبعة، وعبوة ناسفة، وقنال لا تعرف المحال، والقاهرة من شرفات التاريخ، والقاهرة تاريخها ونشأتها، والأسرة المصرية في عصورها القديمة، ومصر دول حوض النيل، والحرب والسلام في الشرق الأوسط، وعواصم مصر الفرعونية، واطلالة الجمهورية الجديدة، والثقافة الشعبية في جنوب مصر، وعلوم القدماء اليونان القديم، وشخصيات مصرية لها تاريخ، والقاهرة جوامع وحكايات، السد العالي حاضرة، والمرأة المصرية إلى أين، وصفحات من تاريخ الفدائية المصرية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين بانوراما حرب أكتوبر إقامة معارض للكتب

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