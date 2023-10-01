جميلة إسماعيل بمجلس النواب لطلب تزكيات الأعضاء.. وتعود الثلاثاء بسبب مغادرتهم

حضرت جميلة إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى مقر مجلس النواب اليوم، الأحد، وذلك فى ضوء الطلب الذى تقدمت به للأمين العام المستشار أحمد مناع من أجل عرض رؤيتها على الأعضاء والحصول على التزكيات اللازمة لخوض العملية الانتخابية الخاصة بالسباق الرئاسى المقرر له ديسمبر المقبل.

وجاء حضور جميلة إسماعيل بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع، ومن ثم لم تتاح لها الفرصة من أجل لقاء أى من الأعضاء خاصة أن الجلسة الافتتاحية كانت قصيرة منذ الساعة الحادية عشرة صباحا وانتهت قبل الساعة الثانية عشرة ومن ثم غادر النواب.

فيما أكد لها الأمين العام المستشار أحمد مناع، بحسب تصريحات جميلة إسماعيل، مع المحررين البرلمانيين أنها ستأتى مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم، خاصة أن النواب لن يكونوا متواجدين بالمجلس غدا، الاثنين.

وأكدت جميلة إسماعيل أن حملتها تعمل على الإطارين سواء من طلب التزكيات أو عمل التوكيلات فى كل المحافظات، مشيرة إلى أنها قررت خطوة التزكيات من أجل تعرض رؤيتها على الأعضاء، وإذا رأى فيها أى من الأعضاء أنها مرشح مناسب لرئاسة الجمهورية يُزكيها.