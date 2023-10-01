اعتراف أمريكي بصعوبة وقف روسيا وتحجيم صادرات نفطها

اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بقوة روسيا ومراوغتها فيما يخص تصدير النفط، معتبرة إن السقف السعري لا يسير على مايرام، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وذكرت أن ارتفاع أسعار النفط الروسي خلال الفترة الأخيرة يظهر أن الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع لم يعد فعالا على النحو المطلوب.

وقالت الوزيرة إن القرار الذي اتخذته مجموعة السبع لخفض إيرادات روسيا من صادرات النفط بهدف كبح قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا لم يعمل بالفاعلية المطلوبة.



وسبق أن فرضت مجموعة الدول السبع وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي حدا أقصى على أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

و لا تزال الحرب في أوكرانيا مستمرة دون أجل قريب للنهاية.