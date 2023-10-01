عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف أمريكي بصعوبة وقف روسيا وتحجيم صادرات نفطها

النفط
النفط

اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بقوة روسيا ومراوغتها فيما يخص تصدير النفط، معتبرة  إن السقف السعري لا يسير على مايرام، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وذكرت أن ارتفاع أسعار النفط الروسي خلال الفترة الأخيرة يظهر أن الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع لم يعد فعالا على النحو المطلوب.

وقالت الوزيرة إن القرار الذي اتخذته مجموعة السبع لخفض إيرادات روسيا من صادرات النفط بهدف كبح قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا لم يعمل  بالفاعلية المطلوبة.


وسبق أن فرضت مجموعة الدول السبع وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي حدا أقصى على أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

و لا تزال الحرب في أوكرانيا مستمرة دون أجل قريب للنهاية.

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين روسيا النفط تصدير النفط السقف السعري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سمبل للمرة الأولى

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

عاصم الجزار يزف بشرى للمواطنين: زيادة الدعم على وحدات الإسكان 35٪؜

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

100مليون جنيه.. شوبير يكشف حقيقة حجز الزمالك على أرصدة كهربا وإيقافه مجددًا

موضوعات متعلقة

دعم الغرب ينفض من حول كييف ..فماذا يعني؟

هذا ما يجري حتى الآن في مساءلة بايدن

تركيا تستيقظ على حادث إرهابي| وزارة الداخلية تتعرض لهجوم بالقنابل.. وأنقرة تمنع النشر| ماذا حدث؟!

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 20%

طبيب سوري ارتكب هذا الفعل ضد ممرضة في السعودية.. والعقوبة رادعة

وزير السياحة السعودي يكشف عدد السائحين للمملكة بحلول 2030

صحف السعودية: المملكة تدين بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى.. وانفجار بتركيا

لجنة الحمدانية تنفي الشبهة الجنائية وراء الكارثة.. والداخلية العراقية تكشف سبب الفاجعة

ترشيحاتنا

لعشاق القوة .. فولفو XC90 بخصم 70% .. اِلحق اشتريها

الرئيس السيسي: مشكلة الوحدات السكنية الشاغرة لن تحل إلا بمواجهة ثقافة الخوف

السيسي: بناء شقق إسكان وفرشها لغير القادرين ضرورة وواجب على الدولة

الرئيس السيسي: الدولة لا يمكن أن تقوم دون تنمية أو تطوير.. فيديو

ضرر لا يمكن إصلاحه.. إجراء أمريكي بشأن أوكرانيا يثير ذعر الغرب

أوكرانيا تكشف حقيقة تنازلها عن الأراضي مقابل العضوية في حلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ