خوفا من الزلازل والدمار.. إغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا

أفادت صحيفة “دي تليجراف” الهولندية، بتوقف الإنتاج في حقل غاز جرونينجن، الذي كان أحد المصادر الرئيسية للغاز في أوروبا الغربية، مشيرة إلي أنه يمكن استئنافه في عام 2024.

وأوضحت الصحيفة الهولندية، أن “إنتاج الغاز في المقاطعة الشمالية لهولندا توقف بعد 60 عاما من بدء تشغيل الحقل بسبب خطر الزلازل والدمار المرتبط بعمله”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهولندية رفضت اتخاذ قرار بشأن التفكيك النهائي لآبار الغاز.

ولفتت صحيفة “دي تليجراف” الهولندية، إلي أنه يمكن استئناف الإنتاج في جرونينجن في وقت مبكر من عام 2024 في حالة الشتاء البارد أو ظروف أخرى غير متوقعة.

وأضافت أن “هذا القرار خيب آمال السلطات المحلية، التي تتوقع احتجاجات واسعة النطاق بين السكان المحليين في حالة استئناف الإنتاج”.

ويعد حقل غاز جرونينجن، أكبر حقل للغاز الطبيعي في أوروبا وواحد من أكبر الحقول في العالم.