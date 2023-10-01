مش بيفرقوا بين القهوة والشاشة.. سهير جودة تكشف رأيها فى بعض البرامج

أعربت الإعلامية سهير جودة عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان الفضائيات عن برنامج "الستات".

وأضافت فى تصريحات ل "صدي البلد": أن النجاح يأتى من توفيق ربنا ولا يواجد معايير ثابتة للتمييز.

وعن رأيها فى الإعلام والبرامج المتداولة حاليآ، أن هناك الكثير أصبح لا يملك المهنية الكافية ولا يفرق بين الجلوس أمام الشاشة أو غيرها.

معلقة: "فى ناس كتير مبقتش تفرق بين قاعدة القهوة او البيت وبين أن هما قاعدين أمام الشاشة".

و تابعت سهير جودة، قائلة: أن الصحفيين هم الأولي بالتكريم وحصد الجوائز نظرآ للإرهاق الذى يعانوا منه.

احتفال سهير جودة بعيد ميلادها

احتفلت الإعلامية سهير جودة مؤخرا بحفل عيد ميلادها الذى أقيم داخل منزلها، بحضور العديد من الأصدقاء ونجوم الفن في أجواء مبهجة

وحرص على الحضور الفنانات ،لبلبة، ولوسي، ورانيا فريد شوقي، والإعلامية بوسي شلبي، وإيمان رياض.

تعليق سهير جودة على استقالة مجلس إدارة الزمالك:

وقد علقت الإعلامية سهير جودة مؤخرا على خبر استقالة مجلس إدارة الزمالك، قائلة: " هل سيبدأ الزمالك مرحلة جديدة يتجاوز فيها أخطاءه والمخاطر والمتاعب التي كان بها ووضع أيضًا جمهوره بها؟"

وأضافت، خلال تقديمها برنامج «الستات» :الرؤية ليست واضحة.. وماذا بعد هذه الاستقالة ومن سيدير؟»، وأن موقف الزمالك لا يصفه إلا علامات الاستفهام الكثيرة.

وتابعت ، سهير جودة قائلة: «إن شاء الله المرحلة القادمة تجيب عن السؤال وتكون الإجابة مُرضية للكرة المصرية وليس فقط جمهور الزمالك»، مختتمة أن وجود نادي الزمالك مهم جدًا بالكرة المصرية، فلا يوجد بطل دون منافس.