الأكبر في تاريخ وارسو.. مليون شخص يتظاهرون في بولندا

شهدت بولندا اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 تظاهر مليون شخص ضد الحكومة، وذلك استجابة لدعوة المعارضة في وسط العاصمة البولندية ضد الحكومة الشعبوية القومية، قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس مدينة وارسو مونيكا بيوث، لوكالة فرانس برس: "هذه بالتأكيد أكبر مظاهرة في تاريخ وارسو".

وتهدف التظاهرات إلى الحشد من أجل انتخابات 15 أكتوبر الجاري في بلد يحكمه منذ ثماني سنوات حزب القانون والعدالة الشعبوي وهو حزب قوميين مشككين بالاتحاد الأوروبي.

وبدأت "مسيرة المليون قلب"، كما أطلق عليها رئيس الوزراء السابق وزعيم كتلة المنصة المدنية الوسطية دونالد تاسك، منتصف النهار.