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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يُشيد بأداء منتخب الكرة الطائرة أمام اليابان بالتصفيات المؤهلة لأوليمبياد باريس

صدى البلد

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم بأداء المنتخب الوطني للكرة الطائرة، في مباراته أمام العملاق الياباني وسط أرضه وجمهوره، والمصنف الخامس عالميًا في الترتيب الدولي. 

وحقق منتخبنا الفوز بنتيجة 3 / 2 في التصفيات العالمية لكرة الطائرة المؤهلة إلى أوليمبياد باريس، وذلك بعد خسارة أول شوطين، لينجح منتخب مصر في قلب النتيجة والفوز بالمباراة بثلاثة أشواط لشوطين في ريمونتادا تاريخية للمنتخب.

وطالب الوزير لاعبي المنتخب باستكمال المشوار في التصفيات العالمية بنفس الروح والأداء التي خاضوا بها مباراة اليوم أمام المنتخب الياباني، وصولًا للهدف الاسمي بالتأهل إلي أوليمبياد باريس 2024.

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