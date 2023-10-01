بسبب عيب خطير.. دعوات لـ أمريكا وحلفائها باتباع خطى بوتين

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن يبدأوا في ممارسة اللعبة الطويلة الأمد في أوكرانيا، كما يفعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأوضحت أن الصراع في أوكرانيا أعاد إلى الأذهان أهمية الاستراتيجيات التنافسية طويلة المدى للحرب الباردة، والتي كانت النقطة الأساسية فيها هي مطابقة نقاط القوة مع نقاط ضعف العدو.

وأضافت أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لديه رؤية لهذا النوع من التفكير طويل الأمد”، مشيرة إلي أن “موسكو تدرك أن نفاد الصبر يمكن أن يكون عيبا قاتلا في الديمقراطيات، فهي تفضل خيارات أبسط وقصيرة الأجل".

ولفتت إلي أن "الدعم الذي تحظى به أوكرانيا في الولايات المتحدة بدأ يظهر بالفعل تصدعات"، مذكرة بأن فيتنام وأفغانستان علمتا الولايات المتحدة أن الإرادة السياسية يمكن أن تكون أكثر حسما من التوازن العسكري.

وأكدت أن “أوكرانيا سوف تكون قادرة على إظهار الإرادة السياسية، ولكن فقط إذا لم تقم واشنطن وحلفاؤها "بسحب القابس".

وحذر ت من أن "بوتين يلعب لعبة طويلة الأمد. وينبغي لنا أن نفعل ذلك أيضاً".