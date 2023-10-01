الخط الثالث للمترو: توفير “سكوتر كهربائي” لتسهيل انتقال المواطني من و إلى المحطات

وقعت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو – الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو - بروتوكول تعاون مع شركة رابيت موبيليتي Mobility Rabbit لتوفير وسيلة مواصلات كهربائية حديثة وسريعة خارج بعض محطات خط المترو الأخضر الثالث وهي السكوتر الكهربائي والتي تبدأ لفترة تجريبية يوم الأحد الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وتستمر على مدى ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل الانتقال بسعر مخفض من وإلى عدد من محطات الخط الأخضر الثالث وهي محطات هليوبوليس والأهرام وكلية البنات وصفاء حجازي.



وقالت : الاتفاق يأتي في إطار الدعم الكامل وتوجيهات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق لتشجيع المشروعات التي تعزز شبكة المواصلات العامة والاستدامة في المدن.

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