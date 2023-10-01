فوز مثير لمنتخب الطائرة على اليابان 3-2 في تصفيات أولمبياد باريس 2024

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة فوزا مثيرا علي منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تقدم منتخب اليابان في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 25-14و25-10، وعاد منتخب مصر وحقق الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-23 وبنفس النتيجة تفوق منتخب مصر بالشوط الرابع، ونجح منتخب مصر في الفوز بالمباراة بعد التفوق على اليابان في الشوط الخامس بنتيجة 15-13.

وكان منتخب مصر خسر امس أمام أمريكا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الصربي، يوم الثلاثاء القادم في الجولة الثالثة في تمام الساعة 7:00 صباحاً.

ويتواجد المنتخب المصري للكرة الطائرة في المجموعة الثانية مع منتخبات، اليابان، أمريكا، سلوفينيا، صربيا، تركيا، تونس، وفنلندا.