أسدان على سيارة في الإسكندرية.. المحافظة توضح سبب نقلهما

كشفت محافظة الإسكندرية، حقيقة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود صورة يظهر فيها تمثالان لأسدين يتم نقلهما على سيارة نصف نقل.

وأوضحت المحافظة، أن الأسدين ضمن عدد من المجسمات المتهالكة المصنوعة من مادة الفايبر، كانت تتواجد بالجزيرة الوسطى بمدخل الطريق الدولي الساحلي.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الأحد، أن التمثالين ينقلان لحفظهما حتى يستنى الاستفادة منهما مرة أخرى، في إطار الحرص على تطوير الميادين.

وأوضح البيان أنه تعين نقل التمثالين لأن مدخل الطريق الدولي الساحلي يشهد الآن مشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، لحل مشكلة الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة المرورية استجابة لشكاوى المواطنين.