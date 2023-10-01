الهولندي يحذر من جديد.. 3 أيام في أكتوبر تشهد زلازل مدمرة

حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، في تغريدة جديدة على حسابه في موقع "إكس"، من وقوع 3 زلازل، قائلا “أستطيع أن أقول.. إن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر ستكون حرجة، وإنه من الصعب تفسير هندسة الكواكب مع 4 اقترانات للكواكب موزعة على مدى الأيام العشرة القادمة”.

وأرفق العالم المثير للجدل، نشرة تابعة للهيئة التي يتبعها SSGEOS، والتي جاء فيها شرح للاقترانات بين الكواكب في الفترة الحالية والقادمة، وتأثيرها المحتمل على الأرض في صورة هزّات أرضية.

وتسببت هذه التحذيرات في حالة من الفزع والخوف حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.