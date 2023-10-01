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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة في صفوف قوات فاجنر بعد تعيين القائد الجديد للمجموعة.. تفاصيل

قوات فاجنر
قوات فاجنر

يعتقد مقاتلو مجموعة فاجنر أن أحد قادتها السابقين المكلفين الآن بتوفير القوات لأوكرانيا هو “خائن”، وفقًا لمسؤولي دفاع بريطانيين.

وكانت فاجنر عنصرا أساسيا في الجهود الروسية في مدينة باخموت في دونيتسك، وتوفر الأمن لبلدان في أفريقيا حيث تتيح المجموعة للكرملين الوصول إلى موارد قيمة.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قالت مصادر تابعة لفاجنر، إن تروشيف ترك الشركة العسكرية الخاصة بعد التمرد وكان يعمل لدى شركة “ريدوت” التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وقال مسؤولون دفاع بريطانيون، إنه من المرجح أن يكون تروشيف متورطا في تشجيع قوات فاجنر على توقيع عقود وزارة الدفاع، وهي خطوة من بين الأسباب التي أدت إلى تمرد المرتزقة.

ومع ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن 'العديد من قدامى المحاربين في فاجنر يعتبرونه على الأرجح خائناً'.

وأشارت إلى أن تأييد بوتين لتروشيف ونائب وزير دفاع روسيا، الذي ظهر وهو يقوم بجولة في أفريقيا حيث تتمتع مجموعة فاجنر بحضور كبير، أظهر أن روسيا ستواصل استخدام الوحدات التطوعية والشركات العسكرية الخاصة، وكان “التخطيط لمستقبل فاجنر”.

ونشرت السلطات الروسية، لقطات مصورة لاجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس أركان فاجنر السابق والعقيد المتقاعد أندريه تروشيف.

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وقال بوتين إنه سيشرف وينشئ وحدات قتالية تطوعية جديدة للقيام بمهام قتالية في المقام الأول في أوكرانيا.

وكانت هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل فاجنر بعد وفاة مؤسسها يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة في أغسطس.

جاء ذلك بعد شهرين من تحديه لمؤسسة الدفاع الروسية في 24 يونيو، عندما استولى على منشآت عسكرية في روستوف أون دون، وسار أعضاء شركته العسكرية الخاصة إلى موسكو.

فاجنر مجموعة فاجنر باخموت بوتين أوكرانيا

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