السيسي يحذر من الحرب الحديثة لهدم الدول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أصبح لدينا وعي حقيقي حول فكرة الأمن القومي لن ينظر المصريون إلى مشروعاتنا على أنها كثيرة أو غير ضرورية .

وحذر الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، من الحرب الحديثة لهدم الدول لأن تبعاتها ضخمة جدا.

و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة قانون الإيجارات القديمة نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة لأن القانون لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر .

ووجه الرئيس السيسي بضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج هذه القضية .

وتابع الرئيس:" إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح ".

وقال السيسي إن رئيس الدكتور مصطفى مدبولي هو أكثر شخصية تحملت ضغوطا هائلة"، متابعاً:" الوزير المختص بيعرض شغله، و يحضر مجلس الوزراء مع دولة الرئيس مرة في الأسبوع، ولكن الدكتور مصطفى موجود معانا كل يوم أنا مش بجامل حد أبداً".