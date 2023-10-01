السيسي : الفهم والوعي والصدق هو الأهم لبناء الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة لا يمكن أن تقوم بدون تنمية وتطوير وأن الفهم والوعي والصدق هو الأهم لبناء الدولة.

وأضاف أنه أصبح لدينا وعي حقيقي حول فكرة الأمن القومي لن ينظر المصريون إلى مشروعاتنا على أنها كثيرة أو غير ضرورية .

وحذر الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، من الحرب الحديثة لهدم الدول لأن تبعاتها ضخمة جدا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"،: "حد يقولي بلاش تطور موانئ ومتعملش مناطق لوجستية"، متسائلا: "أومال انتوا عايزين تبقوا بلد إزاي".

وتابع: "الناس لازم تعرف الدولة بتتعمل إزاي، أنا عديت على دول أفريقية كثيرة، وشوفت هي ماشية إزاي، وسألتهم بتقدموا دعم إيه، قالوا مفيش مش بنقدم أي دعم، وكنت بسأل علشان أتعلم علشان أشوف بلدي هي كده ليه".