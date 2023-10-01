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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اعتماد 11 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من (معلمي المعاهد الأزهرية – ومن الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه) من محافظة : (القليوبية) ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم :
1. نبيه عبد الله أحمد عزب القليوبية
2. نبيل أحمد عبد اللطيف حسن القليوبية
3. محمد درويش محمد درويش القليوبية
4. محمد محمود عبد العزيز خضر القليوبية
5. سعيد عبد القادر عبد المجيد حسن القليوبية
6. محمد أحمد عبد الرحمن إسماعيل القليوبية
7. أحمد عبد المعبود محمد أحمد القليوبية
8. أشرف سيد محمد أحمد أبو ليلة القليوبية
9. حسن عبد الرحمن يوسف حسن القليوبية
10. طه صادق عبد الغفار علوان القليوبية
11. مصطفى رمضان مصطفى إبراهيم القليوبية

وطالبت  المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :
1- نسخة من المؤهل والمؤهل الأعلى أصل.
2- صورة الرقم القومي.
3- صورتين شخصيتين حديثتين. 
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
- وطالبت المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يُكتفى من العاملين بالمعاهد الأزهرية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين.
 

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