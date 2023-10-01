بحوث القطن يستقبل 20 مبعوثا من 12 دولة أفريقية للتدريب في مصر

ينظم معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية أفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية وذلك تحت عنوان "تحسين إنتاج وتربية القطن تحت ظروف التغيرات المناخية في الدول الافريقية".

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للعمل على التواجد في البعد الأفريقي ومن منطلق ريادة مصر للقارة وتقديم ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة في مجال التدريب وبناء القدرات.

وصرح الدكتور عبد الناصر رضوان مدير المعهد بأن الدورة هى الرابعة التى تعقد ضمن مجهودات التعاون في مجال تنمية قطاع القطن في أفريقيا وتقام في الفترة من 1 الي 19 اكتوبر 2023، بمقر معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بالجيزة و ذلك لتدريب عدد 20 مبعوث من 12 دولة أفريقية.

وأوضح أن الدورة تهدف لتعريف المتدربين ببرامج انتاج و تربية القطن، من خلال محاضرات نظرية وعلمية حيث يحاضر فيها نخبة من أساتذة وعلماء مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية، بالاضافة الى خبراء دوليين من منظمة العمل الدولية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، ومبادرة قطن أفضل ومبادرة ريل قطن.

وأشارت الدكتورة عبير سمير عرفة وكيل معهد بحوث القطن لشؤون البحوث ومنسقة الدورة، إلى أنها تهدف لتدريب المبعوثين على الطرق الجديدة لإنتاج وتربية القطن وإنتاج قطن عضوي نظيف مستدام مطابق لمعايير الجودة العالمية، وتقليل استخدام المبيدات، والأسمدة، واستخدام المياه بحكمة، والحفاظ على التربة، والتعرف علي مفاهيم عمل الأطفال والاسباب والحلول لتحقيق الاستدامة، وتشمل الدورة كذلك الاختبارات التكنولوجية، وتكنولوجيا تدوير المخلفات، وإنتاج أسمدة وصبغات طبيعية وألياف صديقة للبيئة.

وأفاد الدكتور مصطفي عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الاعلامي للمعهد بأن حفل الافتتاح تم في قاعة المؤتمرات الكبري بالمركز الأقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية وبحضور كلا من سيد فهمي حسين ممثلا عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، ود. محمد عبد المجيد رئيس مجلس القطن والالياف والمحاصيل الزيتية، ود. هشام مسعد حمود مدير معهد بحوث القطن الاسبق ، ود. عبير قاسم نائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ووكلاء معهد بحوث القطن ورؤساء الاقسام البحثية كما حضر ممثلين من بعض الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالقطن المصري مثل منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الامم المتحدة الصناعية (UNIDO)، ومبادرة ريل قطن (Reel).

ويشمل برنامج الدورة العملي زيارات معملية لمعامل معهد بحوث القطن والهندسة الوراثية، وزيارات ميدانية خارجية بمحافظة كفر الشيخ لزيارة محلج القطن بسخا ومحطة بحوث سخا، ومحطة غربلة التقاوي، أيضًا زيارة للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وصندوق دعم الغزل والنسيج بمحافظة الاسكندرية كما سيتم عمل زيارة لبعض مصانع الغزل والنسيج ببرج العرب.

وقال الدكتور مصطفي عطية عمارة إن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا وانعكاساً لرغبة القيادة السياسية في تعظيم تواجد مصر بالدول الأفريقية وتعميق صلاتها وتقوية روابطها، ودعم جهودها في تحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، 2063 التي اتفق عليها زعماء القارة الأفريقية، وتعزيز جهود مصر في مجال التعاون علي كل المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من خلال دعم مجالات العمل التي تُمثل أولوية بالنسبة للدول المُستفيدة.

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