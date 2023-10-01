سبب رغبة فريق صن داونز في الانسحاب من بطولة الدوري الإفريقي

أعلن الناقد الرياضي شادي عيسي، رغبة ناد صن داونز الجنوب إفريقي في الانسحاب من الدوري الإفريقي؛ بسبب ازدحام جدول المبارايات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم به.

وكتب شادي عيسي، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “إكس”: "‏(كشف تقرير "sabcsport" الجنوب إفريقية أن مجلس المحافظين للدوري الجنوب إفريقي، رفض دعوة صن داونز للمشاركة في بطولة الدوري الإفريقي؛ بسبب ازدحام جدول المباريات، ولأنه- وفقا للمسئولين- من شأنه أن “يسيء إلى سمعة الدوري”)".

وستقام منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي، خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر 2023، بمشاركة 8 أندية، هي: “الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، إنيمبا النيجيري”.