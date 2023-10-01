أحمد حسن يكشف مصير الجهاز الفني للزمالك مع اللجنة الثلاثية بالنادي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن قرار من اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بشأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "مصدر داخل الزمالك: اللجنة المؤقتة لن تتخذ أي قرار في مصير الجهاز، وستحيل الأمر للمجلس الجديد".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية؛ بعد التفوق على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أمس، وذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ثم استقبل هدفا في الشوط الأول من لقاء الإياب؛ ليصبح مطالبا بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني وهو ما تحقق في النهاية.