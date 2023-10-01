ماشوفناش زيه من أيام محمد علي| «الإصلاح والنهضة» يكشف تفاصيل تأييده للرئيس السيسي

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل الأسرة المصرية، ونستحق زعيما بحجمه، والشعب المصري يستحق رئيس مثله، فهو نموذج للعمل والتحدي.

وأضاف هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،: “نؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة”، متابعا: “الرئيس السيسي ماشوفناش زيه من أيام محمد علي، على مستوى التنمية والإعمار”.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة شهدت تقدما كبيرًا في مختلف القطاعات والمجالات، مشيدًا بالجهود التي بذلها الرئيس السيسي ومعاونيه؛ لإنقاذ مصر من الانهيار والسقوط.