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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طرح عدد من المزايدات العلنية في مشروع محطة مصر بالإسكندرية

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية

أعلن بنك القاهرة “الإدارة العامة لأمناء الاستثمار”، عن طرح مزايدة علنية للإيجار لمدة 10 سنوات، في مشروع ميدان محطة مصر بالإسكندرية.

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وتتضمن المزايدة ما يلي:

أولا: 2 مبنى تجاري يصلح لكافة الأغراض التجارية، كائنان بمول الترام، ومول السوق الحضاري.

ثانياً: 5 كافيتريا بالروف، أعلى مول الترام بميدان محطة سكك حديد مصر- محافظة الإسكندرية.

وتقام جلسة المزايدة غدا الإثنين، الموافق 2-10-2023، الساعة 1 ظهرا، وذلك في مقر دار مناسبات الشهداء، عمارات مصطفى كامل، الإسكندرية.

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من كل من، جميع فروع بنك القاهرة، أو موقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بميدان محطة مصر.

ويأتي طرح المزايدة؛ حفاظًا على مكتسبات مشروع التطوير المتكامل بميدان محطة مصر ومخرجاته، وفي إطار عقد الإنابة الموقع بين كل من محافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإدارة المشروع.

الاسكندرية محطة مصر مزايدات مناقصات علنية مشروع محطة مصر

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