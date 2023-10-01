نوتينجهام فورست يتعادل مع برينتفورد 1/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز

تعادل فريق نوتينجهام فورست مع ضيفه برينتفورد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد/ على ملعب سيتي جراوند في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم برينتفورد في الدقيقة 58 عن كريستيان نورجارد في الدقيقة 58، وعدل نوتينجهام النتيجة في الدقيقة 65 عن طريق نيكولاس دومينجيز، ولعب نوتينجهام بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد موسى نياخات في الدقيقة 56 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع نوتينجهام رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا وبفارق الأهداف عن فولهام صاحب المركز الثاني عشر، بينما وصل رصيد برينتفورد إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا وبفارق الأهداف عن وولفرهامبتون صاحب المركز الرابع عشر.