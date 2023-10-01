أستاذ هندسة طرق: الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا لتنمية الصعيد.. فيديو

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن محافظات الصعيد شهدت طفرة كبيرة في السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم، مؤكدا أن الصعيد كان محروما من التنمية.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، لتغطية فعاليات مؤتمر حكاية وطن، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، أولى اهتماما كبيرا بالصعيد، مشيرا إلى أن أهالى الصعيد كانوا دائما يبحثون عن المدن والقاهرة لقلة عمليات التنمية والآن الوضع اختلف تماما.

وشدد على أن التطوير يشمل جميع قرى محافظات الصعيد، وهو ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بعدم ترك مكان في ربوع مصر إلا وسيتم تطويره، مبينا أنه تم تطوير البنية التحتية في المحافظات.

ظهير تنموي

كما أكد أن جميع الطرق والكباري والمحاور التي تم إنشاؤها مصر في أمس الحاجة لها، وظهير تنموي، موضحا أن التنمية تشمل كل المناطق.

