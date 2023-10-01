أمريكا .. ارتفاع كبير في أسعار البنزين والديزل

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في أمريكا وسط تخفيضات الإنتاج واسعة النطاق من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، فإنه “بعد خفض الإنتاج على نطاق واسع من قبل موسكو والرياض، ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل”.

كما حظرت روسيا صادرات الوقود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

ولفتت إلي أنه “من الواضح أن واشنطن لا تعرف ماذا تفعل: لقد تم بالفعل بيع نصف احتياطياتها في الأسواق العالمية لمحاولة خفض الأسعار المحلية”.

وأضافت أن “الاحتياطي استنفد في الوقت الحالي، وهذا قد يدمر تصنيف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالكامل قبل الانتخابات”.