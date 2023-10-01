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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عرض إنجازات مناهضة العنف بالجامعات بندوة دور المرأة في الاستقرار والأمان المجتمعي

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى لجنة التدريب ندوة تحت عنوان “ دور المرأة في الاستقرار والأمان المجتمعي “، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة ، واستهدفت مديري وحدات مناهضة العنف بالجامعات ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات وعضوات وأعضاء فرعي القاهرة والجيزة  ، وذلك  بمقر المجلس .

حيث استعرضت الدكتورة  نسرين البغدادي تاريخ نضال المرأة المصرية عبر التاريخ ، فيما عرض المستشار أيمن نبيل عضو اللجنة الاستحقاقات الدستورية والقانونية للمرأة.


وتحدثت الدكتورة أريج زهران عضوة اللجنة عن أهمية  الثقافة وعلاقتها ودورها المهم والمؤثر  بالمشاركة المجتمعية للمرأة ، فيما قامت الدكتورة  حنان أبو سكين عضوة اللجنة  بتوضيح  أهمية مشاركة المرأة في تحقيق الاستقرار المجتمعي بما يحقق الاستقرار للأسرة المصرية.

 
فيما عرض مديرو وحدات مناهضة العنف بالجامعات إنجازات الوحدات والمبادرات التي قامت بها كل جامعة فيما يتعلق بمناهضة العنف في الجامعات.

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