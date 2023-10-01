بطل مصر في الجودو يهرب لأمريكا.. وتوضيح عاجل من رئيس الاتحاد

علق الكابتن مرزوق على رئيس الاتحاد المصري للجودو والسومو، على تصريحات أحد أبطال مصر في الجودو بأنه ذهب للعب في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال مرزوق على، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن :"هذا الكلام غير صحيح، وكل اللي اتقال غير دقيق، ونعيش دعم غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي".

وتابع أن أبطال الجودو المصريين حققوا ميداليات وترتيب عالي في هذه اللعبة على مستوى الدول العربية، وكل ما تحدث عنه هذا اللاعب عار عن الصحة، لانه يتلقى كل الدعم الممكن.