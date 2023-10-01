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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس اتحاد المصريين في أوروبا يناشد بتسهيل عملية التصويت بالخارج .. فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

ناشد الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، بتسهيل عملية التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "وزيرة الهجرة دعت المصريين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات لانها واجب وطني وهذا شيء عظيم".

وأضاف: "المشاركة في الانتخابات حق دستوري لابد من القيام به"، لافتا: "‏وصلني عشرات المكالمات، والرسائل، والإيميلات، من العديد من المصريين من جميع أنحاء أوروبا تحتوي علي سؤال واحد: كيف نتحمل عناء السفر الطويل من محل إقامتنا الي السفارة المصرية أو القنصلية للإدلاء باصواتهم حيث التكلفة العالية من المال والجهد والوقت؟!".

وتابع: "سوف أعطي مثال واحد عن بريطانيا، التي لا تعد من أكبر الدول الأوروبية مساحة، ونأخذ المصريين الذين يقطنون في شمال بريطانيا ولتكن إسكتلندا مثلا، المسافة بينهم وبين مقر السفارة في لندن حوالي 750كيلومتر، السفر بالسيارة يستغرق 10 ساعات، وبالقطار بين 6 إلى 9 ساعات، وبالطائرة الغالية الثمن ساعة ونصف".

وأشار الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا،: "الكثير من المصريين في الخارج لن يستطيعوا الوصول لمراكز الانتخاب، لذلك يجب التفكير في زيادة مراكز الانتخاب أو يجدون طريقة أخرى بجانب التصويت الفعلي عن طريق الحضور، والتفكير في التصويت الإلكتروني، والتصويت البريدي".

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