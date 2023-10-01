كل التحية لأرواح الشهداء.. أحمد موسى: لابد أن نتذكر جيل نصر أكتوبر

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال الأيام المقبلة وبدأ من اليوم سيتم تخصيص حلقاته للحديث عن ذكري انتصار اكتوبر المجيد.

وتابع موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد،:" لابد أن نتذكر جيل وقادة نصر أكتوبر، منوها إلي أن سيستضيف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي وغدا سيخصص حلقة مع أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضاف،:كل التحية لأرواح شهداء نصر اكتوبر العظيم ذكري خالدة، ويرصد الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم الأحد من برنامج «على مسئوليتي» ما تم في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.