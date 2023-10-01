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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عميد علوم الأزهر بأسيوط يكرم رئيس الجامعة ويمنحه درع المؤتمر الدولي السادس

صدى البلد

 قام الدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم بنين بأسيوط، بتكريم  الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، وإهدائه درع المؤتمر الدولي السادس الذي نظمته الكلية تحت عنوان: (الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية  ICNHBAS  2023) برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة.

وقدم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة،  التهنئة إلى عميد الكلية بانعقاد المؤتمر الذي عقد بمشاركة علماء من مختلف دول العالم، داعيًا للكلية بدوام التوفيق والنجاح، لافتا إلى أن كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط تعد من الكليات المتميزة في جامعة الأزهر، لا سيما أنها كانت أول كلية في قطاع الوجه القبلي تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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