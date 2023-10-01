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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبطال منتخب الكاراتيه يواصلون التألق في بطولة سيرياس إيه بقبرص

الكاراتيه
الكاراتيه

واصل لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه سلسلة التألق وحصد الميداليات المتنوعة في مختلف البطولات التي يشاركون فيها.
وانتزع لاعبو المنتخب المصري 7 ميداليات متنوعة في بطولة "سيرياس ايه"، التي أقيمت في قبرص بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.
وجاءت الميداليتان الذهبيتان من نصيب فريقي الرجال والسيدات، فيما جاءت الميداليتان الفضيتان من نصيب زياد علي وجنى خميس، أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب فريق السيدات الثاني وميار زين العابدين ومريم العزبي.
بينما حصل على المركز الخامس زياد محمد وحبيبة موسى وعبدالرحمن عبدالسلام.
وأشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، بالروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال منافسات بطولة "سيرياس ايه"، حيث أكد أن الإنجازات تتوالى داخل جدران الاتحاد.
وأضاف أن دعم الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي خير دافع لجميع أفراد منظومة الكاراتيه لمواصلة التألق ورفع العلم المصري عاليا في مختلف المحافل الدولية.
وأشار الدهراوي إلى أن الإنجازات ستتواصل في مختلف البطولات التي سيتم المشاركة فيها، وذلك بفضل حرص مجلس إدارة الاتحاد على تذليل كافة العقبات أمام الأجهزة الفنية واللاعبين.
 

 

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