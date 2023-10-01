عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز أداء العمرة مرتين في السفر الواحد ؟ .. الإفتاء توضح خلاف العلماء

صدى البلد

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إنه يجوز للإنسان تكرار العمرة في السفر الواحد، مؤكدا أنه يجوز تكرار العمرة في اليوم الواحد.

وأوضح «ممدوح» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: هل يجوز تكرار العمرة في سفر واحد؟ أنه يجوز كذلك عمل أكثر من عمرة في موسم الحج إذا كان الحاج متمتعا.

هل يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد ؟
من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد أو الزيارة الواحدة للمملكة العربية السعودية.

هل يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد

اختلف العلماء في حكم تكرار العمرة في السفر الواحد خلال أيام، على قولين:-
سبب الخلاف: اختلاف الفهم في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها، قالت:" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع نوافي هلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد منكم، أن يهل بعمرة، فليهلل، فلولا أني أهديت، لأهللت بعمرة» قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، فكنت أنا ممن أهل بعمرة، قالت: فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة، وأنا حائض، لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج» قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة، وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني وخرج إلى التنعيم، فأحللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي، ولا صدقة، ولا صوم".

القول الأول: ذهب فريق من العلماء إلى أن تكرار العمرة في حديث عائشة – رضي الله عنها- خاص بها فقط، فإن النبي صلي الله عليه وسلم أو أي أحد ممن حج معه لم يأتوا بهذه العمرة، قالوا: وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها تطييبا لقلبها.

أما القول الثاني: رأوا أن حديث عائشة – رضي الله عنها- هذا عام في حق كل أحد، فيجوز لأي أحد أن يكرر العمرة خلال سفرة واحدة،لافتا الى أن العمرة فعل خير، وقد وردت الأحاديث الكثيرة بالترغيب فيها والحث عليها.

دعوى الفريق الأول من أن ذلك خاص بعائشة بأن الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، ولو كان ذلك يختص بها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد كان أمر عائشة كله خير وبركة للأمة، ولا يبعد أن يكون هذا من بركاتها.

ويرجح اختيار القول الثاني القائل بجواز تكرار العمرة في سفر واحد، مع اعتبار أن الأولى أن ينشئ لكل عمرة سفرا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه اعتمر أربع عمر كل عمرة في سفرة.

حكم تكرار العمرة في السفر الواح حكم العمرة هل يجوز أداء العمرة بالتقسيط هل يجوز أداء العمرة مرتين في مرة واحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط بالقرب من هذه الدولة

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

ترشيحاتنا

الجيش التركي يقصف شمال العراق ردا على الهجوم الإرهابي في أنقرة

كازانوفا الوسط الفني.. أزمات سعد الصغير وزوجاته من الكباريهات لأقسام الشرطة

بعد تجاهل الكونجرس لمساعدات كييف.. زيلينسكي ووزير دفاعه ينتفضان

وزير الاتصالات: ضاعفنا عدد أبراج شبكات المحمول 5 مرات خلال الـ 9 سنوات

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمى لها .. تعرف على فوائد تفل القهوة

مسافر يثير الجدل بعد إخفائه كاميرا صغيرة داخل أمعته بمطار أمريكي

في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

فيديو

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

كارثة قادمة بسبب كوفيد.. وتأثير خطير على المخ| ما القصة؟

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ