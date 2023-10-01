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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: مؤتمر حكاية وطن استعرض حجم التحديات التي واجهت مصر

صدى البلد

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أهمية مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، حيث يعد مكاشفة أمام المصريين عن ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك استعراض حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة الهجرة في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفتت السفيرة سها جندي- بحسب بيان لوزارة الهجرة، اليوم الأحد- إلى أن مؤتمر "حكاية وطن" يبعث بالأمل في ما هو قادم من عمر الوطن تحت قيادة حكيمة تقدر قيمة الاستقرار والتنمية.

وناقشت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر مشروعات البنية التحتية بعرض من وزراء الإسكان والنقل والزراعة والاتصالات، واختتمت فعاليات اليوم بجلسة الأمن المائي والغذائي باستعراض المشروعات قدمه وزيرا التموين والري.

وشهد المؤتمر أمس، في يومه الأول، جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير غدا، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، كذلك الجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة، وستعقد في ختام الفعاليات جلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين؛ لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر. 

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